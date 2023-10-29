29.10.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні повернули військовому загубленого чотирилапого улюбленця

29 жовтня вдень на вулиці Морозова патрульні побачили на проїзній частині собаку породи лайки, передає РЕДПОСТ .

Тварина була налякана від щільного трафіку і от-от могла попасти під колеса автівок. Патрульні негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух.

Аліна Самченко та Антон Доскач змогли налагоди контакт з собачкою, після чого посадити до службового авто. На ошийнику поліцейські побачили QR код, завдяки якому вони дізнались що тварину зовуть Дівчуля.

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні дізнались, що чотирилапу розшукують господарі. Охоронці порядку зв’язались з ними та повідомили, де саме вони можуть забрати свого улюбленця. Тим часом до їхнього приїзду попіклуватися про тваринку, напоївши та пригостивши її смаколиками.

Власник — військовослужбовець, він розповів, що знайшов тварину у селищі Борова, виходив та вилікував її, після чого вони останні місяці завжди були удвох. Але вчора сталось те, що сколихнуло родину — Дівчуля зникла.

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Патрульні зустрілись зі щасливим власником собаки та повернули Дівчулю в люблячу сім’ю.