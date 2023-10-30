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30.10.2023  08:56   Рита Парфенова

Наслідки великої пожежі після ворожого обстрілу Харківщини показали у ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зокрема, ворог обстрілв населені пункти:

  • близько опівночі ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає.
  • близько 02:00 обстріляне смт Купянськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
  • у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 жовтня 2023 року.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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