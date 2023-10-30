Наслідки великої пожежі після ворожого обстрілу Харківщини показали у ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на аресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Зокрема, ворог обстрілв населені пункти:
Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.
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