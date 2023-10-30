Пожежу після обстрілу Куп'янську гасили рятувальники Харківщини

Минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, протягом доби на Харківщині зафіксовано 1 пожежу від ворожих обстрілів.
Близько 15:00 ворожі війська вдарили по місту Куп'янськ в Харківській області. Один із снарядів потрапив на територію приватного домоволодіння, що спричинило пожежу в двоповерховому житловому будинку та гаражі на загальній площі приблизно 500 квадратних метрів. Для тушіння пожежі були залучені 11 рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки з міста Куп'янська та селища Дворічна. За попередніми даними, жертв і постраждалих у цій події немає.
Загалом протягом доби з 29 по 30 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 жовтня 2023 року.
Комментариев: 0
День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
влажность:
давление:
ветер: