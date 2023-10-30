30.10.2023 08:27 Рита Парфенова

Пожежу після обстрілу Куп'янську гасили рятувальники Харківщини

Минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, протягом доби на Харківщині зафіксовано 1 пожежу від ворожих обстрілів.



Близько 15:00 ворожі війська вдарили по місту Куп'янськ в Харківській області. Один із снарядів потрапив на територію приватного домоволодіння, що спричинило пожежу в двоповерховому житловому будинку та гаражі на загальній площі приблизно 500 квадратних метрів. Для тушіння пожежі були залучені 11 рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки з міста Куп'янська та селища Дворічна. За попередніми даними, жертв і постраждалих у цій події немає.



Загалом протягом доби з 29 по 30 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

8 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 жовтня 2023 року.