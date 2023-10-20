Допомагав ворогу закріпитись на Харківщині: СБУ затримала любителя «руського міра»

Служба безпеки викрила ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з рф під час захоплення частини Харківської області.
На цій «посаді» фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.
Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.
Також посібник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань рф до опалювального «сезону» минулого року.
Після звільнення Куп’янська чоловік намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництво обласної прокуратури.
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