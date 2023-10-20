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20.10.2023  10:25   Рита Парфенова

Харків'янка загинула під час бомбардування Сектору Газа

Першою загиблою українкою під час обстрілу Сектора Газа стала уродженка Харкова.

Лейла Хіжі з донькою Оленою

Про загиблу Лейлу Хижи, яка народилася у Харкові та згодом з батьками виїхала до Палестини, розповів у своєму Фейсбуці журналіст Антон Наумлюк, передає РЕДПОСТ.

Лейла народилася у Харкові, у сім'ї студенту з Палестини та українки, які після закінчення навчання батька виїхали до Гази. Дівчина закінчила Аль-Азхар у Каїрі, вийшла заміж та народила дочку Олену. Працювала разом із матір'ю у весільному салоні краси.

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Свідки стверджують, що знайшли її після ізраїльського удару в напівзруйнованому будинку, вона зачиняла дочку. Жінку з дитиною доправили до лікарні, але врятувати не вдалося. Дитина вижила.Це перша підтверджена смерть українки у Секторі Газа. Поранений під час вибуху на шосе Салах ад-Діна літній лікар із Харкова у тяжкому стані, але живий, пише Антон Наумлюк.
 
За даними Посольства України в Ізраїлі, підтверджено загибель 18 громадян України в Ізраїлі, і наразі один громадянин України вважається зниклим безвісти. На території сектора Газа також підтверджено загибель одного громадянина України. Інформація уточнюється на постійній основі.
Источник:   facebook.com/anton.naumliuk
 Тэги:  сектор газа, ізраїль, харків
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