Харків'янка загинула під час бомбардування Сектору Газа

Першою загиблою українкою під час обстрілу Сектора Газа стала уродженка Харкова.
Про загиблу Лейлу Хижи, яка народилася у Харкові та згодом з батьками виїхала до Палестини, розповів у своєму Фейсбуці журналіст Антон Наумлюк, передає РЕДПОСТ.
Лейла народилася у Харкові, у сім'ї студенту з Палестини та українки, які після закінчення навчання батька виїхали до Гази. Дівчина закінчила Аль-Азхар у Каїрі, вийшла заміж та народила дочку Олену. Працювала разом із матір'ю у весільному салоні краси.
Комментариев: 0
Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
влажность:
давление:
ветер: