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19.10.2023  14:24   Рита Парфенова

Впроваджувала документообіг за стандартами рф: на Харківщині заочно судитимуть колаборантку

На Харківщині завершено спецрозслідування щодо колаборантки, яка впроваджувала документообіг за стандартами рф під час окупації Вовчанська

колаборантка з Вовчанську

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після вторгнення збройних сил російської федерації на територію Вовчанська 39-річна місцева мешканка вирішила співпрацювати з окупантами. Вона добровільно прийняла посаду "начальника відділу документаційного забезпечення Воєнно-громадянської адміністрації Волчанського району Харківської області".

Протягом трьох місяців від липня по вересень минулого року колаборантка виконувала такі обов'язки:

  • організовувала документообіг в окупаційній адміністрації згідно з нормами російської федерації;
  • проводила співбесіди зі своїми підлеглими;
  • займалася видачею та оформленням трудових книжок;
  • готувала положення та інструкції відділів;
  • координувала розгляд звернень громадян;
  • вела облік соціально-трудових відносин;
  • брала участь у розробці форм статистичної звітності;
  • погоджувала трудові колективні договори на підприємствах і установах району.

Харківська обласна прокуратура склала та направила до суду обвинувальний акт у справі 39-річної жінки, яку обвинувачують у колабораційній діяльності з окупантами. Жінку обвинувачують згідно зі статтею 111-1 частина 5 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, з можливою конфіскацією майна або без такоєї.

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Наразі жінка переховується від слідства, і її судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка в окупаційній адміністрації села Курилівка Куп'янського району відповідала за видачу «матеріальної допомоги».

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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