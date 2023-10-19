19.10.2023 14:24 Рита Парфенова

Впроваджувала документообіг за стандартами рф: на Харківщині заочно судитимуть колаборантку

На Харківщині завершено спецрозслідування щодо колаборантки, яка впроваджувала документообіг за стандартами рф під час окупації Вовчанська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після вторгнення збройних сил російської федерації на територію Вовчанська 39-річна місцева мешканка вирішила співпрацювати з окупантами. Вона добровільно прийняла посаду "начальника відділу документаційного забезпечення Воєнно-громадянської адміністрації Волчанського району Харківської області".



Протягом трьох місяців від липня по вересень минулого року колаборантка виконувала такі обов'язки:

організовувала документообіг в окупаційній адміністрації згідно з нормами російської федерації;

проводила співбесіди зі своїми підлеглими;

займалася видачею та оформленням трудових книжок;

готувала положення та інструкції відділів;

координувала розгляд звернень громадян;

вела облік соціально-трудових відносин;

брала участь у розробці форм статистичної звітності;

погоджувала трудові колективні договори на підприємствах і установах району.

Харківська обласна прокуратура склала та направила до суду обвинувальний акт у справі 39-річної жінки, яку обвинувачують у колабораційній діяльності з окупантами. Жінку обвинувачують згідно зі статтею 111-1 частина 5 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, з можливою конфіскацією майна або без такоєї.

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Наразі жінка переховується від слідства, і її судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка в окупаційній адміністрації села Курилівка Куп'янського району відповідала за видачу «матеріальної допомоги».