    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов: Ми на четвертому місці в Україні з реєстрації ФОП
19.10.2023  14:42   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми на четвертому місці в Україні з реєстрації ФОП

Харків посідає четверте місце серед українських міст за кількістю реєстрації фізичних осіб-підприємців.


Фото з відкритих джерел

Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Незважаючи на близькість до кордону з рф, ми - на четвертому місці в Україні з реєстрації ФОП, що дуже тішить», - розповів Ігор Терехов.

Мер зазнаачив, що у Харкові відкриваються нові підприємства малого та середнього бізнесу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 1 жовтня 2023 року в місті Харкові було зареєстровано 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців. У тому числі протягом січня-вересня 2023 року понад 10,5 тисяч фізичних осіб-підприємців висловили бажання розпочати свій власний бізнес та офіційно зареєстрували його у Харкові.

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.10 Дороги та транспорт Після повернення плати за проїзд тарифи залишаться довоєнними – Ігор Терехов 19.10 Влада Ігор Терехов: Двері метрошколи відчинені для всіх дітей 19.10 ЖКГ Будинок на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють силами комунальних підприємств, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 