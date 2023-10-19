19.10.2023 14:42 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми на четвертому місці в Україні з реєстрації ФОП

Харків посідає четверте місце серед українських міст за кількістю реєстрації фізичних осіб-підприємців.



Фото з відкритих джерел

Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Незважаючи на близькість до кордону з рф, ми - на четвертому місці в Україні з реєстрації ФОП, що дуже тішить», - розповів Ігор Терехов.



Мер зазнаачив, що у Харкові відкриваються нові підприємства малого та середнього бізнесу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 1 жовтня 2023 року в місті Харкові було зареєстровано 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців. У тому числі протягом січня-вересня 2023 року понад 10,5 тисяч фізичних осіб-підприємців висловили бажання розпочати свій власний бізнес та офіційно зареєстрували його у Харкові.