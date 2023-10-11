Більш як 10 тисяч харків'ян відкрили власну справу у 2023 році

Станом на 1 жовтня 2023 року в місті Харкові було зареєстровано 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДПС у Харківській області.
Протягом січня-вересня 2023 року понад 10,5 тисяч фізичних осіб-підприємців висловили бажання розпочати свій власний бізнес та офіційно зареєстрували його у Харкові. У цей же період 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність у Харкові.
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У той самий календарний період, 727 фізичних осіб-підприємців, головним чином з деокупованих територій, обрали Харків як нове місце для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу на це місто. Водночас 519 фізичних осіб-підприємців перемістили свій бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за час дії грантової програми «Власна справа» у рамках урядового проєкту «єРобота» було ухвалено 105 позитивних рішень для підприємців міста Харкова, які хочуть створити або розширити наявний бізнес.
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