11.10.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Підрив на міні двох чоловіків у Чугуївському районі: рятувальники повідомили подробиці

11 жовтня о 9:50 стало відомо про черговий нещасний випадок, який стався у полі між селами Леб’яже та Гракове Чкалівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ підірвалися двоє чоловіків. За попередніми даними це мешканці села Леб’яже, віком біля 35 років. Внаслідок вибуху чоловіки загинули відразу на місці.

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Ця місцевість минулого року була в окупації. Там були влаштовані позиції окупантів. Тому ділянка є потенційно замінованою і перебування на ній заборонене.

На місці події працювали піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу у Харківській області піротехніки ДСНС обстежили більше 8,7 га території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.