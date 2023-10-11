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11.10.2023  13:19   Рита Парфенова

У Харкові затримано диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії по заказу росії

Правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях у Харкові.

У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України та Офіс Генерального прокурора, на «рахунку» 54-річного харків’янина щонайменше три злочини.

Підтверджено, що мешканець Харкова був залучений російськими спецслужбами для скоєння диверсійних актів на об’єктах критичної інфраструктури, направлених на підрив безпеки всередині країни.

Інформація про спроби підірвати автозаправки у Харкові надходила з березня 2023 року, коли були зафіксовані два подібних випадки. В серпні цього року невідома особа також підірвала залізничну колію, завдавши шкоди рейковому полотну. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої.

У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях

Поліція спільно зі Службою безпеки України викрила дії диверсанта. Під час документування злочину наприкінці вересня, підозрюваний намагався підірвати ще один об'єкт, але правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку.

Увечері 10 жовтня 2023 року диверсанта затримали, коли він спробував підірвати одну з автозаправок у Харкові за допомогою власноруч виготовленого вибухового пристрою.

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Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час закладання саморобного вибухового пристрою з часовим механізмом поряд з місткістю для зберігання газу.
 
В ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет і грошові кошти.
 
У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях
 
Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.
 
Питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів розглядається.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки України виявили двох зрадників, які вказали точну адресу для ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня.
 
У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях
 
У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях У Харкові правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях

 

Тэги:  диверсант, харків
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