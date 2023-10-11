У Харкові затримано диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії по заказу росії

Правоохоронці затримали диверсанта спецслужб рф, який закладав вибухівку на АЗС та залізничних коліях у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України та Офіс Генерального прокурора, на «рахунку» 54-річного харків’янина щонайменше три злочини.
Підтверджено, що мешканець Харкова був залучений російськими спецслужбами для скоєння диверсійних актів на об’єктах критичної інфраструктури, направлених на підрив безпеки всередині країни.
Інформація про спроби підірвати автозаправки у Харкові надходила з березня 2023 року, коли були зафіксовані два подібних випадки. В серпні цього року невідома особа також підірвала залізничну колію, завдавши шкоди рейковому полотну. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої.
Поліція спільно зі Службою безпеки України викрила дії диверсанта. Під час документування злочину наприкінці вересня, підозрюваний намагався підірвати ще один об'єкт, але правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку.
Увечері 10 жовтня 2023 року диверсанта затримали, коли він спробував підірвати одну з автозаправок у Харкові за допомогою власноруч виготовленого вибухового пристрою.
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