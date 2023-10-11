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11.10.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

«Буде важко, але ми витримаємо» - Ігор Терехов про опалювальний сезон

Харків в опалювальний сезон буде з газом. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-конференції, передає РЕДПОСТ .

 
Мер Харкова зазначив, що є домовленість з "Нафтогазом" для проходження опалювального сезону. Заплатити треба буде 4,2 млрд грн. 
 
"Буде важко, але ми витримаємо", - зазначив Ігор Терехов.
 
Водночас варто зазначити, що не будуть опалюватися 57 житлових будинків: 32 - у Київському районі, 16 - у Салтівському,  1 - в Індустріальному, 4 - в Основ’янському, 1 - в Холодногірському, 3 - у Шевченківському. 
 
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«Були дуже потужні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні величезні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському сквері відкрили пам’ятник тепловикам.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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