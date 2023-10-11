11.10.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

«Буде важко, але ми витримаємо» - Ігор Терехов про опалювальний сезон

Харків в опалювальний сезон буде з газом. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-конференції, передає РЕДПОСТ .

Мер Харкова зазначив, що є домовленість з "Нафтогазом" для проходження опалювального сезону. Заплатити треба буде 4,2 млрд грн.

"Буде важко, але ми витримаємо", - зазначив Ігор Терехов.

Водночас варто зазначити, що не будуть опалюватися 57 житлових будинків: 32 - у Київському районі, 16 - у Салтівському, 1 - в Індустріальному, 4 - в Основ’янському, 1 - в Холодногірському, 3 - у Шевченківському.

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«Були дуже потужні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні величезні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», - зазначив Ігор Терехов.