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11.10.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові працюють над тим, щоб у стислі терміни відбудувати Північну Салтівку

Відновлення Північної Салтівки фінансуватиметься з різних джерел. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-конференції, передає РЕДПОСТ .

 
«Ми працюємо над тим, щоб у максимально стислі терміни відбудувати Північну Салтівку. Я розумію, що харків’янам потрібно повертатися додому.
 
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Не все залежить від нас, бо на все це потрібні кошти. Але є міський бюджет, є державний бюджет, є програма з відновлення. Усю цю багатовекторність бюджету потрібно спрямувати на відбудову», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському сквері відкрили пам’ятник тепловикам.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, північна салтівка
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