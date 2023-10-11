11.10.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові працюють над тим, щоб у стислі терміни відбудувати Північну Салтівку

Відновлення Північної Салтівки фінансуватиметься з різних джерел. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-конференції, передає РЕДПОСТ .

«Ми працюємо над тим, щоб у максимально стислі терміни відбудувати Північну Салтівку. Я розумію, що харків’янам потрібно повертатися додому.

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Не все залежить від нас, бо на все це потрібні кошти. Але є міський бюджет, є державний бюджет, є програма з відновлення. Усю цю багатовекторність бюджету потрібно спрямувати на відбудову», - підкреслив Ігор Терехов.