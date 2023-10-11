У Харкові працюють над тим, щоб у стислі терміни відбудувати Північну Салтівку

Відновлення Північної Салтівки фінансуватиметься з різних джерел. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час прес-конференції, передає РЕДПОСТ .
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
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