11.10.2023 13:54 Рита Парфенова

Ворог обстріляв селище на Харківщині: є поранені

Двоє цивільних людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу смт Купʼянськ-Вузловий на Харківщині





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, сьогодні, 10 жовтня 2023 року, селище Купʼянськ-Вузловий, яке розташоване в Купʼянському районі, було обстріляне ворожою артилерією.



Один зі снарядів вразив житловий будинок, що призвело до поранень двох цивільних осіб: 72-річної жінки та 43-річного чоловіка. У медичних установах зараз надають їм необхідну допомогу. На місці події працюють екстрені рятувальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби 10 жовтня 2023 року.