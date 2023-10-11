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11.10.2023  13:54   Рита Парфенова

Ворог обстріляв селище на Харківщині: є поранені

Двоє цивільних людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу смт Купʼянськ-Вузловий на Харківщині

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, сьогодні, 10 жовтня 2023 року, селище Купʼянськ-Вузловий, яке розташоване в Купʼянському районі, було обстріляне ворожою артилерією.

Один зі снарядів вразив житловий будинок, що призвело до поранень двох цивільних осіб: 72-річної жінки та 43-річного чоловіка. У медичних установах зараз надають їм необхідну допомогу. На місці події працюють екстрені рятувальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби 10 жовтня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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