Ворог обстріляв селище на Харківщині: є поранені

Двоє цивільних людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу смт Купʼянськ-Вузловий на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, сьогодні, 10 жовтня 2023 року, селище Купʼянськ-Вузловий, яке розташоване в Купʼянському районі, було обстріляне ворожою артилерією.
Один зі снарядів вразив житловий будинок, що призвело до поранень двох цивільних осіб: 72-річної жінки та 43-річного чоловіка. У медичних установах зараз надають їм необхідну допомогу. На місці події працюють екстрені рятувальні служби.
Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби 10 жовтня 2023 року.
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