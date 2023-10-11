Є поранені й пошкоджена приватна вдастність: про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби 10 жовтня 2023 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслуджбу ХОВА.
У результаті ракетного удару на селище Великий Бурлук у Куп'янському районі було поранено трьох цивільних громадян. Жертвами стали дві жінки у віці 45 років та 34-річний чоловік. Госпіталізовані одна з жінок та чоловік. Унаслідок цієї події пошкоджено 10 будівель та 4 автомобілі у селищі.
У селі Басове Богодухівського району приватне домогосподарство зазнало пошкоджень в результаті обстрілу гелікоптера.
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У селі Курилівка Куп'янського району артилерійський обстріл призвів до пошкодження житлового будинку і поранення 47-річного чоловіка, який був госпіталізований у середньоважкому стані.
В селі Петропавлівка Куп'янського району було пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди через обстріл.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.
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