11.10.2023 09:14 Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетою по смт Борова на Харківщині (фото)

Вранці 11 жовтня військові рф завдали чергового удару по селицу Борова у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, близько п'ятої години ранку ворог відкрив вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та випустив зенітну ракету С-300 по селу Борова в Ізюмському районі.

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У результаті обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки. На щастя, постраждалих осіб не було.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.