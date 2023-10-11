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11.10.2023  09:14   Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетою по смт Борова на Харківщині (фото)

Вранці 11 жовтня військові рф завдали чергового удару по селицу Борова у Харківській області

Новини Харкова: ворог обстріляв смт Борова 11 жовтня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, близько п'ятої години ранку ворог відкрив вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та випустив зенітну ракету С-300 по селу Борова в Ізюмському районі.

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У результаті обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки. На щастя, постраждалих осіб не було.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.

Новини Харкова: ворог обстріляв смт Борова 11 жовтня 2023 року

Новини Харкова: ворог обстріляв смт Борова 11 жовтня 2023 року

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл
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