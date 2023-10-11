Харківщина на ранок 11 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за останні 24 години пожеж після обстрілів ворога не зафіксовано.
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Протягом доби з 10 по 11 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
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