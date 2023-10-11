11.10.2023 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за останні 24 години пожеж після обстрілів ворога не зафіксовано.

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Протягом доби з 10 по 11 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж;

9 – допомога населенню і комунальним службам;

1 – обстеження території після обстрілу;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.