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11.10.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за останні 24 години пожеж після обстрілів ворога не зафіксовано.

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Протягом доби з 10 по 11 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:   

  • 15 – на ліквідацію пожеж;  
  • 9 – допомога населенню і комунальним службам;   
  • 1 – обстеження території після обстрілу;   
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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