11.10.2023 08:16 Рита Парфенова

Ворог посилив авіаційні нальоти на села Харківської області

Минулої доби шість населених пунктів Харківщини опинилися під авіаційними ударами військових рф.



Наслідки обстрілу смт Великий Бурлук Куп’янського району зранку 10 жовтня 2023 року російськими терористами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали села Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане.



Також, російська федерація здійснила удар за допомогою зенітної керованої ракети С-300 по цивільних будівлях в селищі Великий Бурлук.



Загалом в Україні більше ніж 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях опинилися під обстрілами артилерії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність в прикордонних районах, активно веде диверсійну діяльність з метою запобігання переміщенню наших військ на критичні напрямки та збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

на Куп'янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські військові відбили більше ніж 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 жовтня 2023 року.