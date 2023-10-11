Ворог посилив авіаційні нальоти на села Харківської області

Минулої доби шість населених пунктів Харківщини опинилися під авіаційними ударами військових рф.
Наслідки обстрілу смт Великий Бурлук Куп’янського району зранку 10 жовтня 2023 року російськими терористами
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали села Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане.
Також, російська федерація здійснила удар за допомогою зенітної керованої ракети С-300 по цивільних будівлях в селищі Великий Бурлук.
Загалом в Україні більше ніж 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях опинилися під обстрілами артилерії.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 жовтня 2023 року.
Комментариев: 0
По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: