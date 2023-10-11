11.10.2023 07:30 Рита Парфенова

11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.





ООН, яка започаткувала це свято, закликає звернути увагу на соціальні проблеми та нерівність, які відчувають дівчата в усьому світі, пов'язаному безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі. До них входять можливості здобуття освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальні права, захист від дискримінації, насильства та примусового заміжжя у дитячому віці.



* * *



11 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби із ожирінням. ВООЗ ще 1997 року визнала той факт, що ожиріння переросло в епідемію глобального характеру. Починаючи з цього моменту, лікарі проводять інтенсивну кампанію з освіти населення про проблему надмірної ваги та ожиріння, роз'яснюючи людям причини, що призводять до ожиріння, інформуючи про наслідки ожиріння, а також про заходи щодо його профілактики та способи лікування.

Також цього дня

У 1138 році землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.



1885 – Франсуа Моріак, французький письменник, нобелівський лауреат 1952 року.



1887 – американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів під час виборів.



1891 – у Стокгольмі відкривається перший у світі етнографічний музей просто неба «Скансен».



1919 – вперше сніданок у літаку запропонувала компанія «Хендлі Пейдж Тренспорт». Кошик із «другим сніданком» коштував три шилінги за порцію.



1921 – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).



1942 – народився Амітабх Баччан, індійський актор («За законами честі», «Розплата, що затягнулася»).



1949 – ухвалено перший Міжнародний кодекс медичної етики. Зроблено це було на 3-й Генеральній Асамблеї Всесвітньої медичної асоціації. Найважливіші принципи, закріплені в документі, гласили: лікар повинен приймати рішення виключно на користь хворого і ставити на чільне місце співчуття і повага до людської гідності пацієнта.



1976 – народилася Емілі Дешанель, американська кіноактриса, продюсер, найвідоміша головною роллю у телесеріалі «Кістки».



1985 – народилася Мішель Трахтенберг, американська актриса («Загадкова шкіра», «Євротур», «Папі знову 17»).



1994 - у Росії стався так званий "чорний вівторок", коли на торгах ММВБ курс долара "підстрибнув" відразу на 845 пунктів.



2018 – Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Української православної церкви.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Прикмети дня

11 жовтня (за старим стилем – 28 вересня) православна церква згадує святителя Харитона Сповідника, єпископа.



Харитонов день у народі вважався недобрим. На Харитона не можна без діла виходити з дому і бездіяльно вештатися вулицями. Вважалося, що в цей час до людини може пристати нечиста сила.



Домашні справи займатися теж не слід. У жодному разі не можна було вимітати сміття з хати – це вважалося поганою прикметою.



Якщо вам хтось із темними очима зробить комплімент, краще плюнути тричі через плече. Є повір'я, що такі люди сьогодні можуть наводити псування.

Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди – вважалося, що за 3 дні до Покрови диявол плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт.

Що не можна робити 11 жовтня

Не варто займатися хатніми справами та виносити сміття з дому.

На цей день не рекомендують планувати весілля.

Знакові та пам’ятні події 11 жовтня

Іменини відзначають

Анатолій, Анна, Антон, Валентин, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Дем'ян, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Ісаакій, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Прохор, Сергій, Тетяна, Уляна, Федір, Харитон.



