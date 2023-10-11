11.10.2023 06:29 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.



Фото з відкритих джерел

Овен (21 березня – 20 квітня)

Із Овнів навряд вийдуть гарні працівники. Його день пройде під гаслом: «Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Але це стосується лише трудових питань, у генеруванні ідей для відпочинку, щоправда, швидше за все пасивного, їм не буде рівних.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Почніть ранок правильно: зарядкою, душем, кавою або тим, що дозволить відчувати себе бадьоріше. Зумієте зранку увійти в нормальний ритм, дасть сьогоднішньому дню потрібний темп - енергійний, стрімкий і позитивний.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки не прагнуть трудових звершень і довго тягнути до початку роботи. І швидкого виконання чекати не варто. Зірки радять по можливості відкласти вирішення питань на кілька днів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Варто використати цей день із найбільшою вигодою для себе. Ситуація може вимагати від нього дотримуватися насамперед своїх інтересів, а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У фінансових справах будьте обережні. Швидше за все, ідеї збагачення, що прийшли йому на думку, будуть схожі на фантастичні мрії – тобто дуже далекі від того, що диктує реальність.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У авральному режимі зумієте виявити всі свої приховані таланти, швидко і чітко справляючись з великим обсягом робіт. В іншому випадку день пройде спокійно і навіть сонно - така вже його особливість.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зберіться - є ризик втрат. Мова може йти як про конкретні речі – наприклад, зниклу купюру або документи, що загубилися, так і про абстрактні, на кшталт втраченої вигоди або втрати репутації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні можливі будь-які сюрпризи. Зустрічі, вирішення питань та ситуації, з якими доведеться зіткнутися, навряд чи матимуть відношення до того, що було заздалегідь заплановано.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Тримайте під контролем те, за що відповідаєте особисто. А в іншому наберіться терпіння – оточуючі будуть схильні надто легко ставитись до серйозних питань та приймати скоростиглі рішення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Час працює проти вас: відчуття, що кудись не встигаєте, може стати візитною карткою цього дня. Зірки радять не гнатися за двома зайцями, а наскільки можна скоротити кількість запланованих справ.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Слід мати на увазі – у суперечках може народитися що завгодно, але тільки не істина! А ось розжарити атмосферу довкола суперечки здатні так, що не те що на істину – на прості справи не залишиться сил.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять не розслаблятися та не здавати завойованих позицій. Будьте внутрішньо готові до того, щоб показати конкуренту зуби – якщо, звичайно, йому буде недостатньо ваших недвозначних дій та слів.