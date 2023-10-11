11.10.2023 06:08 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 8 - 10° тепла..

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Народні прикмети

Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці надворі його багато – бути сухій, сонячній погоді.

Якщо дерева повторно зацвіли, то осінь буде довгою та теплою.

Якщо зайці досі не побіліли, то зима прийде не скоро.

Верба інеєм покрилася — до довгої зими.

Кола навколо місяця віщують посушливе літо.