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11.10.2023  06:08   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 жовтня очікується  хмарна погода з проясненнями. Без  опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 8 - 10° тепла..

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Народні прикмети

  • Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці надворі його багато – бути сухій, сонячній погоді.
  • Якщо дерева повторно зацвіли, то осінь буде довгою та теплою.
  • Якщо зайці досі не побіліли, то зима прийде не скоро.
  • Верба інеєм покрилася — до довгої зими.
  • Кола навколо місяця віщують посушливе літо.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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