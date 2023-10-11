Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 8 - 10° тепла..
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
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