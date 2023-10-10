    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбили п'ять атак ворога
10.10.2023  08:16   Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ відбили п'ять атак ворога

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п`ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Авіаційних ударів зазнали села Кіндрашівка, Петропавлівка та Піщане.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.10 Армія На Харківщині ворог намагався прорватися з Куп`янського напрямку 08.10 Армія Ворог посилив атаки на Куп'янському напрямку 05.10 Армія На Харківщині Сили оборони відбили атаку ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 