На Харківщині ЗСУ відбили п'ять атак ворога

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п`ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Авіаційних ударів зазнали села Кіндрашівка, Петропавлівка та Піщане.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 жовтня 2023 року.
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