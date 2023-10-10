10.10.2023 08:16 Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ відбили п'ять атак ворога

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п`ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Авіаційних ударів зазнали села Кіндрашівка, Петропавлівка та Піщане.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 жовтня 2023 року.