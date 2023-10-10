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10.10.2023  08:33   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за останні 24 години пожеж після обстрілів ворога не зафіксовано.

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Протягом доби з 9 по 10 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 жовтня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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