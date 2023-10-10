10.10.2023 08:33 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за останні 24 години пожеж після обстрілів ворога не зафіксовано.

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Протягом доби з 9 по 10 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

2 – допомога населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 жовтня 2023 року.