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10.10.2023  08:58   Рита Парфенова

Під ударами ворога опинилися населені пункти трьох районів Харківської області

Протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.


Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, за цей час не було зафіксовано жодних постраждалих серед мирного населення.

Російські окупанти нанесли авіаудари у районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного у Куп'янському районі.

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Крім того, Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти також були піддані обстрілам з боку росіян.

У Кіндрашівці було пошкоджено приватний будинок, проте без постраждалих.

В результаті мінометного обстрілу селища Козача Лопань у Харківському районі була пошкоджена лінія електропередач.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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