10.10.2023 09:12 Рита Парфенова

Троє людей поранено внаслідок ракетного удару по Харківщині

Дві жінки та чоловік зазнали поранень внаслідок ракетного удару військовими рф по селищу Великий Бурлук на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, вранці 10 жовтня ворог завдав удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Попередньо були застосовані ЗРК С-300.



Внаслідок обстрілу зазнали поранення троє цивільних людей – дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають постраждалим необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, зо протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.







