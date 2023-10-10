    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Троє людей поранено внаслідок ракетного удару по Харківщині
10.10.2023  09:12   Рита Парфенова

Троє людей поранено внаслідок ракетного удару по Харківщині

Дві жінки та чоловік зазнали поранень внаслідок ракетного удару військовими рф по селищу Великий Бурлук на Харківщині.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, вранці 10 жовтня ворог завдав удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Попередньо були застосовані ЗРК С-300.

Внаслідок обстрілу зазнали поранення троє цивільних людей – дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають постраждалим  необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, зо протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.




 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 Надзвичайні події Під ударами ворога опинилися населені пункти трьох районів Харківської області 09.10 Влада Ігор Терехов розповів про хід відновлення Харкова після ракетних ударів та про стан поранених 09.10 Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинула літня жінка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 