Рецидивісту, який виніс із ломбарду на Харківщині товару на 650 тисяч гривень, оголосили вирок

На Харківщині відбуватиме покарання за ґратами злочинець, який накрав на понад 650 тисяч гривень ювелірних виробів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, крадіжка сталася у липні 2020 року.
Чоловік, який раніше вже вчиняв майнові злочини, вночі проник у приміщення ломбарду, що розташований в селищі Нова Водолага. Злодій викрав з сейфа велику кількість золотих і срібних прикрас, таких як каблучки, ланцюжки, браслети, сережки та інше, а також готівкові кошти.
Загальна вартість викраденого становить понад 650 тисяч гривень.
Після крадіжки, зловмисник продав викрадені ювелірні вироби іншим особам.
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Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину не повністю і пояснив, що під час досудового слідства він давав свідчення під тиском.
Районний суд Нової Водолаги Харківської області визнав чоловіка винним у скоєнні крадіжки, яка вже була у нього на рахунку, зі сполученими обставинами, такими як проникнення в приміщення і великі розміри злочину (згідно зі статтею 185, частина 5 Кримінального кодексу України). Йому було призначено покарання у вигляді 8 років і 1 місяця позбавлення волі, а також конфіскацію майна.
Наразі триває строк для подання апеляційної скарги.
Раныше РЕДПОСТ писав, що до п'яти з половиною років ув'язнення засуджено крадія-рецидивіста за скоєння злочинів у громадських містах Харкова.
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