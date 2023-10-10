10.10.2023 10:00 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

м. Харків – 11 мкР/год;

м. Золочів - 13 мкР/год;

м. Богодухів - 12 мкР/год;

смт. Коломак - 10 мкР/год;

смт. Великий Бурлук - 11 мкР/год;

смт. Печеніги - 10 мкР/год;

Печеніги - 10 мкР/год; смт. Слобожанське - 16 мкР/год;

м. Куп’янськ - 8 мкР/год;

м. Красноград - 10 мкР/год;

м. Лозова - 11 мкР/год;

м. Ізюм - 13 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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