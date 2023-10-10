Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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