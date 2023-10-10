Інформатор із Харкова засуджений за розкриття розвідданних ворогові

10.10.2023 10:30 Рита Парфенова

П'ять років за гратами проведе ворожий інформатор з Харкова який «зливав» ворогу розвіддані з Куп‘янського напрямку

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram\

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про напрямки, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, і триває час на його апеляційне оскарження. Розкриття та фіксація протиправної діяльності проводилися співробітниками Служби безпеки України у Харківській області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.