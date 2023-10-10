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10.10.2023  10:30   Рита Парфенова

Інформатор із Харкова засуджений за розкриття розвідданних ворогові

П'ять років за гратами проведе ворожий інформатор з Харкова який «зливав» ворогу розвіддані з Куп‘янського напрямку

Інформатор із Харкова, який зливав ворогу розвіддані з Куп‘янського напрямку, отримав реальний термін ув’язнення
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники СБУ затримали поплічника агресора у липні.

За даними, що надійшли з судового розгляду, зловмисник передавав агресорові інформацію про маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ близько до лінії фронту.

Поміж іншого, фігурант надсилав російським окупантам фотографії наслідків російських повітряних ударів, які спричиняли збитки об'єктам цивільної інфраструктури, включаючи багатоквартирні будинки громадян.

За інформацією, якою розпоряджався слідчий орган, цей російський агент підтримував зв'язок з представником одного з окупаційних угруповань РФ на сході фронту. Інформацію, яку він отримував, передавав за допомогою месенджера.
 
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На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про напрямки, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.
 
Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
 
Наразі вирок ще не набрав законної сили, і триває час на його апеляційне оскарження. Розкриття та фіксація протиправної діяльності проводилися співробітниками Служби безпеки України у Харківській області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засудили інформатора окупантів, який був коригувальником під час обстрілу ринку «Барабашово».

 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  зрада, колаборант, сбу, харків, агрессия россии
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