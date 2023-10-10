10.10.2023 11:00 Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу смт Великий Бурлук постраждав поліцейський: фото

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей, серед яких поліцейський.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 10 жовтня приблизно о 8 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередніми даними, це була ракета С-300.



Удар прийшов на центр населеного пункту. В черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі.



Травмовано двоє жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський.

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної поокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.