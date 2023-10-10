На Харківщині під час обстрілу смт Великий Бурлук постраждав поліцейський: фото

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей, серед яких поліцейський.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 10 жовтня приблизно о 8 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередніми даними, це була ракета С-300.
Удар прийшов на центр населеного пункту. В черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі.
Травмовано двоє жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної поокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.
Комментариев: 0
Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
влажность:
давление:
ветер: