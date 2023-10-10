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10.10.2023  11:00   Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу смт Великий Бурлук постраждав поліцейський: фото

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей, серед яких поліцейський.

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області,  10 жовтня приблизно о 8 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередніми даними, це була ракета С-300.

Удар прийшов на центр населеного пункту. В черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі.

Травмовано двоє жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський.

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної поокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби ворожі сили застосовували артилерію, міномети та авіацію для обстрілу населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей

Прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, поліція
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