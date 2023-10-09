Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Комментариев: 0
День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
влажность:
давление:
ветер: