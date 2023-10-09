09.10.2023 10:26 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1138 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Протягом доби особовим складом Головного управління Національної поліції в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 20 осіб.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3750 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.