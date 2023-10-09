Харківщина на ранок 9 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж після обстрілів ворога не зафыксовано.
Близько 18:00 у місті Вовчанськ стався черговий ворожий артилерійська обстріл. Снаряди ударили в приватний сектор, призвівши до пошкоджень принаймні трьох приватних будинків. Унаслідок цього обстрілу загинула жінка, її вік був приблизно 50 років. Рятувальники з 47-ї Державної рятувально-пожежної частини обстежили пошкоджену територію і не виявили пожеж. Однак спостерігалося лише задимлення внаслідок вибухів боєприпасів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.
Комментариев: 0
День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
влажность:
давление:
ветер: