09.10.2023 08:07 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж після обстрілів ворога не зафыксовано.

Близько 18:00 у місті Вовчанськ стався черговий ворожий артилерійська обстріл. Снаряди ударили в приватний сектор, призвівши до пошкоджень принаймні трьох приватних будинків. Унаслідок цього обстрілу загинула жінка, її вік був приблизно 50 років. Рятувальники з 47-ї Державної рятувально-пожежної частини обстежили пошкоджену територію і не виявили пожеж. Однак спостерігалося лише задимлення внаслідок вибухів боєприпасів.

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Загалом протягом доби з 8 по 9 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

7 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.





