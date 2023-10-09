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09.10.2023  08:07   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж після обстрілів ворога не зафыксовано.

Близько 18:00 у місті Вовчанськ стався черговий ворожий артилерійська обстріл. Снаряди ударили в приватний сектор, призвівши до пошкоджень принаймні трьох приватних будинків. Унаслідок цього обстрілу загинула жінка, її вік був приблизно 50 років. Рятувальники з 47-ї Державної рятувально-пожежної частини обстежили пошкоджену територію і не виявили пожеж. Однак спостерігалося лише задимлення внаслідок вибухів боєприпасів.

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Загалом протягом доби з 8 по 9 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 7 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.



 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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