09.10.2023 07:30 Рита Парфенова

9 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.

Професійне свято агентів нерухомості та його дата було встановлено у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелтерів. З того часу офіційне святкування відбувається щорічно.



День ріелтора вважають своїм професійним святом фахівці, які допомагають у вирішенні питань купівлі, оренди квартир та приміщень, а також їхнього юридичного оформлення.



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9 жовтня 1874 року у Швейцарії представниками 22 країн було підписано Бернський договір, який заснував Генеральний поштовий союз. На цей день відзначається Всесвітній день пошти.



Сучасна пошта у багатьох промислово-розвинених державах активно працює у секторі логістики, поштово-банківських послуг, каталожної торгівлі та прямої поштової розсилки, активно розвиває інформаційні технології, гібридну пошту та електронну комерцію.



За даними Всесвітньої поштової спілки, «міжнародна пошта говорить 6800 мовами своїх клієнтів і є найдовшою у світі мережею фізичної доставки пошти. Вона призначена для забезпечення надійного, ефективного та економічного перевезення товарів та обміну ідеями. Пошта передає особисті думки друзів великі відстані. Вона допомагає фірмам різного масштабу знаходити клієнтів та відповідати їхнім потребам».

Традиції дня

У давнину цього дня селяни топили піч в хаті. Вони вірили, що світло від вогнища притягне до родини благополуччя.

Що не можна робити 9 жовтня

Цього дня не рекомендують носити старе чи незручне взуття.

Не варто робити маніпуляції з волоссям.

Не слід лаятись з родичами та з’ясовувати стосунки.

Початок нових справ та далекі поїздки рекомендують відкласти.

Також не радять їсти цибулю та часник.

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Також цього дня

В 1201 народився Робер де Сорбон, французький теолог, який створить Мозок всієї Європи - всім університетам університет - богословський колеж Сорбонну.



1451 – народився Христофор Колумб, іспанський мореплавець та відкривач нових земель.



1835 – народився Шарль Каміль Сен-Санс (пом. 1921), французький композитор («Самсон і Даліла»).



1872 - Аарон Монтгомері Уард випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.



1904 – народився Микола Бажан, український радянський поет, перекладач, публіцист та громадський діяч.



1940 – народився Джон Леннон, британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник. Засновник та лідер гурту «Бітлз».



1964 – народився Гільєрмо дель Торо, мексиканський продюсер та режисер («Лабіринт Фавна», «Хеллбой»).



1965 - пісня "Бітлз" "Yesterday" очолила американський хіт-парад. На вершині хіт-параду вона залишалася чотири тижні. На сьогоднішній день відомо, що понад дві з половиною тисячі виконавців та музичних колективів включали цю пісню до свого репертуару.



1989 – на Центральному телебаченні відбувся перший сеанс здоров'я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського. З інтервалом у два тижні пройшли шість передач, і глядачі (пацієнти?) у залі та біля телеекранів дружно слухали настанов цілителя.



2003 – У Харкові відкрито відновлену будівлю театру імені Пушкіна на вулиці Чернишевській, 11.



2009 – у Харкові відкрито пам'ятник видатному вченому-офтальмологу, професору Леонарду Гіршману, який все життя працював у Харкові та створив знамениту клініку ока.



2010 – у Харкові у саду імені Шевченка відкрито пам'ятник 50-ї паралелі. Харків вважається найбільшим містом у світі, розташованим на даній паралелі.



Іменини відзначають: Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихін.