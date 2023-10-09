На Харківщині ворог намагався прорватися з Куп`янського напрямку

Протягом останні доби Сили оборони відбили три атаки військових рф під Синьківкою та Іванівкою Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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