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09.10.2023  08:37   Рита Парфенова

На Харківщині ворог намагався прорватися з Куп`янського напрямку

Протягом останні доби Сили оборони відбили три атаки військових рф під Синьківкою та Іванівкою Харківської області.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

  • на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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