Через ворожий обстріл загинула жінка: Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Населені пункти двох районів області – Чугуївський та Куп'янський – перебували під ворожими обстрілами з артилерії, мінометів та іншого озброєння.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, загалом під ворожим вогнем протягом доби перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.
Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, який стався після 18:00 в місті Вовчанськ Чугуївського району, два приватних будинки серйозно пошкоджено, і на жаль, цивільна жінка у віці 65 років загинула.
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