09.10.2023 08:54 Рита Парфенова

Через ворожий обстріл загинула жінка: Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Населені пункти двох районів області – Чугуївський та Куп'янський – перебували під ворожими обстрілами з артилерії, мінометів та іншого озброєння.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, загалом під ворожим вогнем протягом доби перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, який стався після 18:00 в місті Вовчанськ Чугуївського району, два приватних будинки серйозно пошкоджено, і на жаль, цивільна жінка у віці 65 років загинула.

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Крім того, протягом останньої доби внаслідок ударів окупантів в місті Вовчанськ пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Після 18:30 також були зафіксовані ворожі обстріли в селі Землянки Вовчанської громади, але там не було постраждалих та серйозних руйнувань.