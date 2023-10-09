Чоловік отримав отруєння на великій пожежі в Харкові

На одній з пожеж, яка не була пов'язана з веденням бойових дій, бійці ДСНС врятували 24-річного чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Пожежа виникла о 04:37 в приватному будинку за адресою: м. Харків, пров. Прогонний, 1. Будівля господарями не використовувалась.
Загоряння спровоковане недбалістю з вогнем. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.
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