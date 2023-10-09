09.10.2023 09:13 Рита Парфенова

Чоловік отримав отруєння на великій пожежі в Харкові

На одній з пожеж, яка не була пов'язана з веденням бойових дій, бійці ДСНС врятували 24-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежа виникла о 04:37 в приватному будинку за адресою: м. Харків, пров. Прогонний, 1. Будівля господарями не використовувалась.

Загоряння спровоковане недбалістю з вогнем. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

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Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили у будинку 24-річного чоловіка. Постраждалий отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу.

О 05:21 вогонь було локалізовано рятувальниками з 8-ї Державної рятувально-пожежної частини, і на момент 07:00 тривала ліквідація пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.