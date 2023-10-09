Крав телефони у транспорті та ноутбук у медичній установі: у Харкові суд виніс вирок злочинцю

До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено крадія-рецидивіста за скоєння злочинів у громадських містах Харкова.
Протягом квітня-травня 2023 року цей зловмисник здійснював крадіжки, робивши своїми жертвами пасажирів громадського транспорту та відвідувачів торгових центрів, в яких він крав мобільні телефони.
Крім того, він зумів вкрасти ноутбук з рецепції медичної установи.
Раніше РЕДПОСТ писав, що до п'яти та шести рокам позбавлення волі засудили крадіїв, які виносили майно з будинків, покинутих під час окупації селища Борова на Харківщині.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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