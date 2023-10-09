09.10.2023 09:58 Рита Парфенова

Крав телефони у транспорті та ноутбук у медичній установі: у Харкові суд виніс вирок злочинцю

До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено крадія-рецидивіста за скоєння злочинів у громадських містах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше був неодноразово судимим за корисливі злочини, невдовзі після звільнення з місць позбавлення волі продовжив порушувати закон.

Протягом квітня-травня 2023 року цей зловмисник здійснював крадіжки, робивши своїми жертвами пасажирів громадського транспорту та відвідувачів торгових центрів, в яких він крав мобільні телефони.



Крім того, він зумів вкрасти ноутбук з рецепції медичної установи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Зловмисник планував продавати викрадене і таким чином отримувати прибуток.

Під час судового розгляду цей чоловік визнав свою вину.

Дзержинський районний суд міста Харкова визнав його винним у численних крадіжках, скоєних в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Йому було призначено покарання у виді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Зараз триває строк на подачу апеляційної скарги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до п'яти та шести рокам позбавлення волі засудили крадіїв, які виносили майно з будинків, покинутих під час окупації селища Борова на Харківщині.