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09.10.2023  09:58   Рита Парфенова

Крав телефони у транспорті та ноутбук у медичній установі: у Харкові суд виніс вирок злочинцю

До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено крадія-рецидивіста за скоєння злочинів у громадських містах Харкова.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Прокурори довели, що чоловік, який раніше був неодноразово судимим за корисливі злочини, невдовзі після звільнення з місць позбавлення волі продовжив порушувати закон.

Протягом квітня-травня 2023 року цей зловмисник здійснював крадіжки, робивши своїми жертвами пасажирів громадського транспорту та відвідувачів торгових центрів, в яких він крав мобільні телефони.

Крім того, він зумів вкрасти ноутбук з рецепції медичної установи.

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Зловмисник планував продавати викрадене і таким чином отримувати прибуток.
 
Під час судового розгляду цей чоловік визнав свою вину.
 
Дзержинський районний суд міста Харкова визнав його винним у численних крадіжках, скоєних в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Йому було призначено покарання у виді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.
 
Зараз триває строк на подачу апеляційної скарги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до п'яти та шести рокам позбавлення волі засудили крадіїв, які виносили майно з будинків, покинутих під час окупації селища Борова на Харківщині.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  крадіжка, суд, вирок, прокуратура, харків
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