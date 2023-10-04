04.10.2023 12:08 Рита Парфенова

Винесли вирок крадіям, які мародерили в покинутих будинках під час окупації селища на Харківщині

До п'яти та шести рокам позбавлення волі засудили крадіїв, які виносили майно з будинків, покинутих під час окупації селища Борова на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час тимчасової окупації смт Борова в Ізюмському районі двоє зловмисників, серед яких був раніше судимий 35-річний чоловік та його 36-річна знайома, вирішили збагатитися.

Вони використовували той факт, що багато місцевих мешканців виїхали з цього району, щоб уникнути російської окупації. Зловмисники проникали до їхніх будинків і викрадали різне майно. Здобиччю крадіїв переважно ставала побутова техніка, але не нехтували вони і посудом та іншими речами.

Зловмисники планували перепродати украдене майно, але це їм не вдалося. Після деокупації населеного пункту значну частину речей виявили правоохоронці за місцем їхнього мешкання.

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Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою вину.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав їх винними у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням до житла (згідно з ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Їм були призначені покарання у вигляді позбавлення волі на 5 і 6 років відповідно.

Наразі триває строк для подачі апеляційних скарг.

Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях.