Винесли вирок крадіям, які мародерили в покинутих будинках під час окупації селища на Харківщині

До п'яти та шести рокам позбавлення волі засудили крадіїв, які виносили майно з будинків, покинутих під час окупації селища Борова на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час тимчасової окупації смт Борова в Ізюмському районі двоє зловмисників, серед яких був раніше судимий 35-річний чоловік та його 36-річна знайома, вирішили збагатитися.
Вони використовували той факт, що багато місцевих мешканців виїхали з цього району, щоб уникнути російської окупації. Зловмисники проникали до їхніх будинків і викрадали різне майно. Здобиччю крадіїв переважно ставала побутова техніка, але не нехтували вони і посудом та іншими речами.
Зловмисники планували перепродати украдене майно, але це їм не вдалося. Після деокупації населеного пункту значну частину речей виявили правоохоронці за місцем їхнього мешкання.
Котелевський районний суд Полтавської області визнав їх винними у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням до житла (згідно з ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Їм були призначені покарання у вигляді позбавлення волі на 5 і 6 років відповідно.
Наразі триває строк для подачі апеляційних скарг.
Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях.
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