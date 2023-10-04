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04.10.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли частини тіла кошеняти: слідчі відкрили кримінальне провадження

3 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців частини тіла кошеняти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що мешканка будинку підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів. 
 
30 вересня вона виявила голову однієї з тварин біля свого під’їзду.
 
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За вказаним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Слідство триває.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклий безвісти чоловік на Харківщині підірвався на міні окупантів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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