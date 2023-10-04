04.10.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли частини тіла кошеняти: слідчі відкрили кримінальне провадження

3 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців частини тіла кошеняти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що мешканка будинку підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів.

30 вересня вона виявила голову однієї з тварин біля свого під’їзду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

За вказаним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Слідство триває.