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04.10.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік

Транспортний засіб під керуванням 61-річного чоловіка рухався лісосмугою.


На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Інформація про подію надійшла до поліції 3 жовтня від місцевої мешканки. Вона повідомила, що її чоловік підірвався на міні.
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.
 
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Встановлено, що неподалік села Вірнопілля  Ізюмського району автомобіль «УАЗ» під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.
 
 
Слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знайшли частини тіла кошеняти.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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