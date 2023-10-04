04.10.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік

Транспортний засіб під керуванням 61-річного чоловіка рухався лісосмугою.



На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інформація про подію надійшла до поліції 3 жовтня від місцевої мешканки. Вона повідомила, що її чоловік підірвався на міні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Встановлено, що неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль «УАЗ» під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.

Слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.