04.10.2023 12:40 Віталій Хінєвіч
На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік
Транспортний засіб під керуванням 61-річного чоловіка рухався лісосмугою.
На Харківщині автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет: загинув чоловік
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Інформація про подію надійшла до поліції 3 жовтня від місцевої мешканки. Вона повідомила, що її чоловік підірвався на міні.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.
Встановлено, що неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль «УАЗ» під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Від отриманих травм чоловік загинув.
Слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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