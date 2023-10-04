04.10.2023 13:09 Рита Парфенова

Півтори сотні вибухових предметів знешкодили на Харківщині протягом доби

За минулу добу піротехніки ДСНС Харківської області обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби, 3 жовтня, піротехнічними розрахунками ДСНС було проведено обстеження площі близько 9 гектарів, включаючи 9310 квадратних метрів за допомогою механізованої техніки. Також проведено розмінування 5 кілометрів електропередач, 4 кілометрів газопроводів та у двох приватних домогосподарствах в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

За результатами робіт, саперами було виявлено та знешкоджено 75 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для проведення цих операцій залучалося 33 піротехнічних розрахунки ДСНС, включаючи 162 саперів та 66 одиниць техніки.

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Всього, з моменту початку бойових дій, піротехнічні групи ДСНС обстежили близько 3672 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2657 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 211 кілометрів газопроводів. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 79 тисяч 197 вибухонебезпечних предметів.