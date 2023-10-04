04.10.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Як змінилася собівартість борщу у III кварталі 2023 року

Всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua виконав аналіз цін на продукти, що входять до складу традиційної страви, передає РЕДПОСТ .

Зазначається, що восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору.

В Україні обвалилися ціни на овочі борщового набору. Тому приготувати борщ у третьому кварталі 2023 року стало значно доступніше.

За даними аналітиків Zakaz.ua, у супермаркетах майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).

У вересні 2023 року відносно літа білокачанна капуста вартує в середньому 7,60 грн/кг, тоді як у липні ціна становила 49 грн/кг. Своєю чергою, цибуля коштує дешевше майже в 5 разів, вартість становить близько 11,90 грн/кг, тоді як у липні цінники били рекорди й ріпчаста коштувала в середньому 58 грн/кг.

Морква наразі вартує 8 грн/кг, а в розпал літа цінник був майже 32 грн/кг. Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

Відтак за спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, овочі дешевшають через високий рівень самозабезпечення ними населення. Нагадаємо, що минулий рік був дуже несприятливий, з високими цінами на складові борщового набору.

В цьому ж році ситуація інакша — виробники достатньо висадили овочів, фруктів та зібрали гарні врожаї. Зокрема, скоротився внутрішній ринок через завбачливе поповнення запасів українців врожаєм з власних городів та присадибних ділянок.

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Проте, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. В першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Так свинна лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%).

Тож у скільки обійдеться приготувати борщ на сім'ю

Для того щоб визначити вартість, за основу було взято найбільш класичний рецепт борщу з розрахунком на 3,5-4 літра.

Ділимося рецептом та пропорціями потрібних інгрідієнтів в інфографіці:

З’ясувалося, що у вересні 2023 року страва, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 165,90 грн. Порівняно з липнем 2023 року, коли борщ обходився у 172 грн, ціна впала на 3%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору традиційно залишається м’ясо, яке додає страві 2/3 від загальної вартості. Без м’яса страва взагалі коштує близько 49 грн, тоді як у липні собівартість була 76,90 грн. Ціна впала на 28 грн.

Також варто зазначити, що ця ціна не суттєво різниться від довоєнної — у лютому 2022 пісний борщ коштував 47,2 грн.

Індекс борщу — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктового кошику в супермаркетах.

Борщ — національна українська страва, яку внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, вона найпоширеніша для середньостатистичної української сім’ї, яку часто готують вдома. За вартістю каструлі борщу можна відстежити, як змінюються ціни на базові продукти в країні.