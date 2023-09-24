24.09.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Що буде з цінами на картоплю восени: прогноз експерта

Фахівець розповів, які є тенденції на ринку та чого від нього чекати.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ТСН, віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук прогнозує зниження ціни на цей овоч в Україні.

Коли та чому знизиться ціна картоплі

Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.

Урожайність картоплі буде вищою порівняно з минулим сезоном,

В Україні буде надлишок урожаю картоплі. "Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.

Через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився. "Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.