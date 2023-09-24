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24.09.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Що буде з цінами на картоплю восени: прогноз експерта

Фахівець розповів, які є тенденції на ринку та чого від нього чекати.

Здешевшає картопля восени: прогноз експерта
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТСН, віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук прогнозує зниження ціни на цей овоч в Україні.
 
Коли та чому знизиться ціна картоплі
 
  • Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.
  • Урожайність картоплі буде вищою порівняно з минулим сезоном,
  • В Україні буде надлишок урожаю картоплі. "Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.
  • Через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився. "Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  прогноз, ціни, картопля
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