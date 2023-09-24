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24.09.2023  12:45   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Стало відомо, який рівень радіації у Харкові на 24 вересня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 12
  • Харків - 11
  • Богодухів - 09
  • Коломак - 10
  • Великий Бурлук - 15
  • Печеніги - 13
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 12
  • Красноград - 10
  • Лозова - 11
  • Ізюм - 14
Всі показники у межах норми.
 
Нагадуємо, що максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 23 вересня.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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