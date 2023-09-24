Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 23 вересня.
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За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
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