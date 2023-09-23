Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 22 вересня.
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
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