23.09.2023 12:18 Рита Парфенова

Із лікарні на Харківщині втекла неповнолітня пацієнтка

Протягом доби правоохоронці оперативно розшукали двох 13-річних дівчат, які зникли у Харківському районі

Важливо зауважити, що жодних протиправних дій у відношенні цих 13-річних підлітків не відбулося, провідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції..



22 вересня о 17:30 черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні звернувся до чергової частини відділу поліції № 3 Харківського регіонального управління поліції № 1. Він повідомив, що близько 16:00 того ж дня 13-річна пацієнтка, яка раніше вранці була прийнята в лікарню, втекла з медичного закладу. Працівники сектору ювенальної превенції Відділу поліції № 1 Харківського регіонального управління поліції спільно з працівниками відділу поліції № 3 оперативно розпочали пошук неповнолітньої втікачки та успішно її знайшли в районі вокзалу.



Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець селища Безлюдівка з заявою про зникнення 13-річної онуки. Правоохоронці виявили дівчину у селищі та повернули рідним.



З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова розшукували зниклу дівчину.