Із лікарні на Харківщині втекла неповнолітня пацієнтка

Протягом доби правоохоронці оперативно розшукали двох 13-річних дівчат, які зникли у Харківському районі
Важливо зауважити, що жодних протиправних дій у відношенні цих 13-річних підлітків не відбулося, провідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції..
22 вересня о 17:30 черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні звернувся до чергової частини відділу поліції № 3 Харківського регіонального управління поліції № 1. Він повідомив, що близько 16:00 того ж дня 13-річна пацієнтка, яка раніше вранці була прийнята в лікарню, втекла з медичного закладу. Працівники сектору ювенальної превенції Відділу поліції № 1 Харківського регіонального управління поліції спільно з працівниками відділу поліції № 3 оперативно розпочали пошук неповнолітньої втікачки та успішно її знайшли в районі вокзалу.
Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець селища Безлюдівка з заявою про зникнення 13-річної онуки. Правоохоронці виявили дівчину у селищі та повернули рідним.
З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова розшукували зниклу дівчину.
Комментариев: 0
Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
У Харкові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Без опадів.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 09:49 за київським часом.
влажность:
давление:
ветер: