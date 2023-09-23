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23.09.2023  12:18   Рита Парфенова

Із лікарні на Харківщині втекла неповнолітня пацієнтка

Протягом доби правоохоронці оперативно розшукали двох 13-річних дівчат, які зникли у Харківському районі

Правоохоронці розшукали двох 13-річних дівчат, які зникли у Харківському районі

Важливо зауважити, що жодних протиправних дій у відношенні цих 13-річних підлітків не відбулося, провідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції..

22 вересня о 17:30 черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні звернувся до чергової частини відділу поліції № 3 Харківського регіонального управління поліції № 1. Він повідомив, що близько 16:00 того ж дня 13-річна пацієнтка, яка раніше вранці була прийнята в лікарню, втекла з медичного закладу. Працівники сектору ювенальної превенції Відділу поліції № 1 Харківського регіонального управління поліції спільно з працівниками відділу поліції № 3 оперативно розпочали пошук неповнолітньої втікачки та успішно її знайшли в районі вокзалу.

Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець селища Безлюдівка з заявою про зникнення 13-річної онуки. Правоохоронці виявили дівчину у селищі та повернули рідним.

З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова розшукували зниклу дівчину.

 

Правоохоронці розшукали двох 13-річних дівчат, які зникли у Харківському районі

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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