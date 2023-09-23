23.09.2023 13:40 Рита Парфенова

На відновлення Харківщини виділили майже мільярд гривень: які об'єкти інфраструктури відремонтують

У 2023 році на відновлення Харківщини з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено більш 1 млрд грн.





Як повідомлєж РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом 2023 року на відновлення Харківщини з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено більш ніж 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів гривень на придбання комунальної техніки для громад області.



Наразі на ці кошти у Харківській області відновлюється 62 об'єкти інфраструктури, а саме:

48 багатоквартирних житлових будинків,

8 закладів охорони здоров'я,

4 закладів освіти,

2 адміністративних будівель.

Так, 48 проєктів відбудови багатоквартирних житлових будинків реалізуються на суму 602,3 мільйона гривень. По 26 проєктах уже розпочато роботи:

17 – у м. Дергачі,

3 – смт Старий Салтів,

2 – м. Лозова,

1 – смт Золочів,

1 – м. Чугуїв,

1 – м. Балаклія,

1 – с. Нова Гусарівка.

Відновлення усіх трьох будинків у Старому Салтові знаходится на завершальному етапі. Там залишилося виконати роботи з фарбування фасаду будівель та внутрішні оздоблювальні роботи місць загального користування. Ще закінчують три проєкти відновлення багатоквартирних житлових будинків у Дергачах.



4 проєкти відновлення закладів освіти реалізують на суму 150,2 мільйона гривень. Зокрема, у Старому Салтові вже розпочато роботи. Ще три проєкти – у Чугуєві, Люботині та Мерефі – стартують одразу після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.



131,5 мільйона гривень виділено на відбудову 8 закладів охорони здоров’я. По 7 об’єктам уже розпочато роботи: в обласній дитячій клінічній лікарні, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі та в амбулаторіях у Лісному, Руській Лозовій, Великих Проходах, Малих Феськах, Старому Салтові.



Також стартували відновлювальні роботи в адмінбудівлях міста Ізюм та села Руська Лозова на суму понад 60 мільйонів гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як буде проводится відновлення постраждалого від обстрілів району.