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23.09.2023  13:40   Рита Парфенова

На відновлення Харківщини виділили майже мільярд гривень: які об'єкти інфраструктури відремонтують

У 2023 році на відновлення Харківщини з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено більш 1 млрд грн.

відновлення харківщини

Як повідомлєж РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом 2023 року на відновлення Харківщини з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено більш ніж 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів гривень на придбання комунальної техніки для громад області.

Наразі на ці кошти у Харківській області відновлюється 62 об'єкти інфраструктури, а саме:

  • 48 багатоквартирних житлових будинків,
  • 8 закладів охорони здоров'я,
  • 4 закладів освіти,
  • 2 адміністративних будівель.

Так, 48 проєктів відбудови багатоквартирних житлових будинків реалізуються на суму 602,3 мільйона гривень. По 26 проєктах уже розпочато роботи:

  • 17 – у м. Дергачі,
  • 3 – смт Старий Салтів,
  • 2 – м. Лозова,
  • 1 – смт Золочів,
  • 1 – м. Чугуїв,
  • 1 – м. Балаклія,
  • 1 – с. Нова Гусарівка.

Відновлення усіх трьох будинків у Старому Салтові знаходится на завершальному етапі. Там залишилося виконати роботи з фарбування фасаду будівель та внутрішні оздоблювальні роботи місць загального користування. Ще закінчують три проєкти відновлення багатоквартирних житлових будинків у Дергачах.

4 проєкти відновлення закладів освіти реалізують на суму 150,2 мільйона гривень. Зокрема, у Старому Салтові вже розпочато роботи. Ще три проєкти – у Чугуєві, Люботині та Мерефі – стартують одразу після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

131,5 мільйона гривень виділено на відбудову 8 закладів охорони здоров’я. По 7 об’єктам уже розпочато роботи: в обласній дитячій клінічній лікарні, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі та в амбулаторіях у Лісному, Руській Лозовій, Великих Проходах, Малих Феськах, Старому Салтові.

Також стартували відновлювальні роботи в адмінбудівлях міста Ізюм та села Руська Лозова на суму понад 60 мільйонів гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як буде проводится відновлення постраждалого від обстрілів району.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  хова, харків
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