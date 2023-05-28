28.05.2023 08:53

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини дві людини вбиті, є поранені

Протягом доби з 27 по 28 через російську агресію постраждали цивільні мешканці Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби на Харківщині дві людини загинули, троє отримали поранення.

У селі Шепувате Куп’янського району внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.



Унаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району після сьомої години вечора 27 травня загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.



У селі Фиголівка Дворічанської громади отримала поранення жінка 58 років, стан середній.



Унаслідок ворожого обстрілу у села Циркуни Харківського району отримала осколкові поранення 79-річна жінка.



Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів.



Ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.



Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.

Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.











