28.05.2023 09:14 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 16 виїздів виїзджали з метою обстеження місць від ворожих обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 травня

У селі Липці Харківського району пошкоджень зазнало приватні домоволодіння та господарчі споруди. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



У Куп'янському району ворожи обстрли закдали пошкоджень у кількох населених пунктах. У селі , Новоосиново, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, паркан та господарчі споруди. В с. Шипувате пошкоджено житловий будинок, літня кухня та гараж. Від ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.



Унаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, корпус учбового закладу, теплиця та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.



Загалом протягом доби з 27 по 28 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

16 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.



