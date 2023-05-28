Харківщина на ранок 28 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 16 виїздів виїзджали з метою обстеження місць від ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 травня
У селі Липці Харківського району пошкоджень зазнало приватні домоволодіння та господарчі споруди. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
У Куп'янському району ворожи обстрли закдали пошкоджень у кількох населених пунктах. У селі , Новоосиново, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, паркан та господарчі споруди. В с. Шипувате пошкоджено житловий будинок, літня кухня та гараж. Від ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Унаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, корпус учбового закладу, теплиця та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Загалом протягом доби з 27 по 28 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.
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