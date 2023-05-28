28.05.2023 09:48

Аквафільтри та водоочисники: міфи і правда

У нашій водопровідній воді можна знайти майже третину хімічної таблиці, до того ж деякі забруднювачі не видалити навіть кип'ятінням. Тому багато людей або вже придбали фільтри та системи очищення води, або замислюються про них.

Проте сам пристрій, колба для фільтра та загалом увесь процес пов’язують з багатьма міфами. Спробуємо їх спростувати.

Міф 1: зворотний осмос псує воду

Спочатку давайте розберемося, що таке зворотний осмос. У системах, що фільтрують, можна часто зустріти картридж з мембраною зворотного осмосу. Сама мембрана складається з двох шарів: селективного та армуючого. Перший проводить безпосередньо фільтрацію, а другий задає характеристики міцності.

Механізм передачі молекул води через мембрану схожий на процес передачі струму металевим провідником. У ньому, як і в мембрані, немає отворів, але за рахунок різниці концентрацій можливий рух молекул води.

При цьому на виході формується потік чистої води, а також концентрат із забрудненнями, який зазвичай відводиться каналізацією. Картридж із зворотним осмосом виконаний у вигляді циліндра для збільшення робочої площі мембрани.

Як бачите, фільтрація зворотним осмосом не здатна зіпсувати воду, а навпаки, видаляє з неї саме забруднювачі. Концентрат з домішками видаляється в каналізацію і не впливає на чисту воду на виході.

Міф 2: фільтр видаляє корисні речовини нарівні зі шкідливими

Перш ніж відповісти на це питання, варто дізнатися, наскільки ефективні в принципі різні системи фільтрації. Сорбційні очищувачі видаляють у середньому від 90 до 99% різних речовин, а мінеральні солі навіть фільтрують. Останні потрібні організму в невеликих кількостях.

Системи зворотного осмосу набагато ефективніші: очищають воду практично на 100%, але навіть вони пропускають до 1% мінеральних солей.

Відповідно, навіть найпросунутіший очисник залишить у воді невелику кількість корисних мінеральних солей. Однак не варто на цьому зациклюватися: з води ви отримуєте мізерну кількість корисних речовин. Наприклад, 250 мл фрешу з цитрусових містить стільки ж мінералів, скільки 100 л водопровідної води.

Міф 3: бутильована вода теж чиста, тому не варто витрачати гроші на покупку фільтра

Почнемо з того, що у світі немає єдиних стандартів чистої води. Проте це теоретично — практично якість такої води може бути нижче фільтрованої. Річ у тім, що фільтри на виробництві необхідно своєчасно змінювати, але деякі виробники розтягують їх термін служби, що позначається на чистоті бутильованої води.

Міф 4: срібло VS водоочисник

У мережі часто можна зустріти твердження, що очищення води сріблом є найефективнішим. Срібло справді застосовується у фільтрах, але тільки для забезпечення бактеріостатичності — пригнічення розмноження мікроорганізмів. Однак і тут є кілька нюансів застосування.

У світі активно використовується не чисте срібло, а концентрат солі та срібла, що змішується з активованим вугіллям. Як наслідок, срібло відновлюється із солей та осідає у вугільних порах.



