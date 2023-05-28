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28.05.2023  09:48   

Аквафільтри та водоочисники: міфи і правда

У нашій водопровідній воді можна знайти майже третину хімічної таблиці, до того ж деякі забруднювачі не видалити навіть кип'ятінням. Тому багато людей або вже придбали фільтри та системи очищення води, або замислюються про них.

Аквафільтри та водоочисники: міфи і правда

Проте сам пристрій, колба для фільтра та загалом увесь процес пов’язують з багатьма міфами. Спробуємо їх спростувати.

Міф 1: зворотний осмос псує воду

Спочатку давайте розберемося, що таке зворотний осмос. У системах, що фільтрують, можна часто зустріти картридж з мембраною зворотного осмосу. Сама мембрана складається з двох шарів: селективного та армуючого. Перший проводить безпосередньо фільтрацію, а другий задає характеристики міцності.

Механізм передачі молекул води через мембрану схожий на процес передачі струму металевим провідником. У ньому, як і в мембрані, немає отворів, але за рахунок різниці концентрацій можливий рух молекул води.

При цьому на виході формується потік чистої води, а також концентрат із забрудненнями, який зазвичай відводиться каналізацією. Картридж із зворотним осмосом виконаний у вигляді циліндра для збільшення робочої площі мембрани.

Як бачите, фільтрація зворотним осмосом не здатна зіпсувати воду, а навпаки, видаляє з неї саме забруднювачі. Концентрат з домішками видаляється в каналізацію і не впливає на чисту воду на виході.

Міф 2: фільтр видаляє корисні речовини нарівні зі шкідливими

Перш ніж відповісти на це питання, варто дізнатися, наскільки ефективні в принципі різні системи фільтрації. Сорбційні очищувачі видаляють у середньому від 90 до 99% різних речовин, а мінеральні солі навіть фільтрують. Останні потрібні організму в невеликих кількостях.

Системи зворотного осмосу набагато ефективніші: очищають воду практично на 100%, але навіть вони пропускають до 1% мінеральних солей.

Відповідно, навіть найпросунутіший очисник залишить у воді невелику кількість корисних мінеральних солей. Однак не варто на цьому зациклюватися: з води ви отримуєте мізерну кількість корисних речовин. Наприклад, 250 мл фрешу з цитрусових містить стільки ж мінералів, скільки 100 л водопровідної води.

Міф 3: бутильована вода теж чиста, тому не варто витрачати гроші на покупку фільтра

Почнемо з того, що у світі немає єдиних стандартів чистої води. Проте це теоретично — практично якість такої води може бути нижче фільтрованої. Річ у тім, що фільтри на виробництві необхідно своєчасно змінювати, але деякі виробники розтягують їх термін служби, що позначається на чистоті бутильованої води.

Міф 4: срібло VS водоочисник

У мережі часто можна зустріти твердження, що очищення води сріблом є найефективнішим. Срібло справді застосовується у фільтрах, але тільки для забезпечення бактеріостатичності — пригнічення розмноження мікроорганізмів. Однак і тут є кілька нюансів застосування.

У світі активно використовується не чисте срібло, а концентрат солі та срібла, що змішується з активованим вугіллям. Як наслідок, срібло відновлюється із солей та осідає у вугільних порах.


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