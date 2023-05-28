28.05.2023 09:49 Рита Парфенова

У Харкові зупинили водія з 15-кратним перевищенням алкоголю в крові

Правоохоронці розповіли, як минула ніч на неділю для патрульних Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за нічну зміну патрульні виявили 13 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння

Цієї ночі, на вулиці Турбогенераторній, поліцейські зупинили автомобіль марки Volkswagen через порушення правил дорожнього руху. Під час комунікації з водієм інспекторами були помічені явні ознаки наявності алкоголю у крові.

Водій пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3.10 проміле алкоголю в крові, що в понад 15 разів перевищує допустиму норму. Також стан алкогольного сп‘яніння водія був підтверджений висновком лікаря нарколога.



На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині правоохоронці виявили чоловіка, який сів за кермо авто з ознаками наркотичного сп'яніння.



